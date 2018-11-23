Пятилетний ребёнок провалился в открытый колодец в центре Уфы

В Уфе пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец, возвращаясь с мамой из детского сада. Он госпитализирован, сообщили в СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошёл в центральной части города на пересечении улиц Пушкина и Новомостовой, никакой дополнительной информации не приводится. Следователи начали проверку.

— Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливается, в чьём ведении находились инженерные сети на данном участке местности. В отношении ребёнка будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошёл несколькими днями ранее — 20 ноября в Кургане женщина с двухлетним ребёнком в коляске провалилась в канализацию.