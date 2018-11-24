"Поезд истории ушёл". Пушков ответил Порошенко на слова о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Петра Порошенко о визите в Крым Владимира Путина. Пушков напоминает, что полуостров "исторически был российским и вновь стал им после недолгого недоразумения".

— Порошенко заявил, что от визитов главы России "Крым российским не станет"... А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен, — написал политик в "Твиттере".

Напомним, Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, отметив, что "от этих визитов полуостров российским не станет". Кроме того, МИД Украины назвал этот визит "грубым нарушением" суверенитета Незалежной и выразил протест. В Кремле отметили, что протест Киева не принимают.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% жителей РК и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение с РФ. Украина до сих пор не признаёт результаты референдума и считает республику "временно оккупированной территорией".