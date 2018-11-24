Минюст Украины отменил передачу сооружений Почаевской лавры в пользование УПЦ МП

Антирейдерская комиссия Минюста Украины отменила передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сообщает Минюст страны на своём сайте.

— Комиссия Минюста Украины на своём заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня, — цитирует ведомство первого замминистра юстиции Елену Сукманову.

Комиссия установила, что перерегистрация прошла с нарушением законодательства. Ранее Лайф рассказывал, что передача зданий Почаевской лавры в пользование УПЦ МП стала причиной начала уголовного дела со стороны прокуратуры страны.

Храмовый комплекс Почаевской лавры является вторым по площади в стране. Среди зданий, передачу которых УПЦ МП Минюст Украины отменил, входят Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.