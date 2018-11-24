Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил относительно практики западных стран уходить от прямого диалога с Москвой и обвинять её через публикации в СМИ, сообщает РИА "Новости".

Министр говорил об обвинениях, которые высказали Норвегия и Финляндия относительно помех в работе GPS во время учений НАТО. Лавров отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через прессу.

— Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете её, а не обращаетесь к СМИ, — это сравнение Лаврова на конференции "Средиземноморье: римский диалог" вызвало смех и аплодисменты в зале.

Как сообщал Лайф, ранее премьер Финляндии и Министерство обороны Норвегии обвинили российских военных в помехах в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). Ранее в МИД РФ уже заявляли, что Москва ответит на все возможные вопросы по этому инциденту после официальных обращений.