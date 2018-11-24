В Доминикане нашли обломки пропавшего вертолёта с туристами, выживших нет

Служба спасения Доминиканской Республики обнаружила обломки пропавшего накануне вертолёта, на борту которого находились шесть человек. По информации La Nacion Dominicana, все погибли.
В настоящий момент удалось опознать тела командира и одного из пассажиров. Никакой информации о гражданстве погибших туристов не сообщается.
Напомним, вертолёт местной туристической компании исчез с экранов радаров 22 ноября в Доминиканской Республике. Вскоре после вылета из города Рио-Сан-Хуан экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.
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