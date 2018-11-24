На севере Москвы посетитель магазина выстрелил в охранника после ссоры

В магазине на севере столицы посетитель выстрелил в охранника после словесной перепалки, сообщили ТАСС вечером в пятницу, 23 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
— На Коровинском шоссе произошёл конфликт между посетителем магазина и охранником. В результате посетитель выстрелил, предположительно, из пневматического оружия и скрылся с места происшествия на такси, — цитирует агентство полицейских.
Пострадавших в инциденте не оказалось.
Месяцем ранее в центре Москвы охранник "Магнолии" выстрелил из пневматики посетителю в лицо.
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