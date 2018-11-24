СМИ: Хью Хефнер затопил в Тихом океане гроб с записями о своих романах

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом океане "гроб" с записями о его тайных отношениях со звёздами первой величины, сообщает The Sun.

Хефнер боялся, что информация о его романах станет достоянием общественности, поэтому он собрал свою коллекцию записей, откровенных фото и интимных записок от звёзд, после чего поместил её в специально созданный гроб. Помощники Хефнера опустили гроб, залитый цементом, в Тихий океан.

По данным источников The Sun, на фотографиях с Хефнером были запечатлены звёзды, снимавшиеся для Playboy, а также сама Мэрилин Монро. Кроме того, там были записи, которые могли скомпрометировать ряд известных актёров.

Избавиться от "улик", как сообщает газета, Хефнер распорядился в конце 1990-х годов.

Хью Хефнер скончался в сентябре 2017 года на 92-м году жизни.