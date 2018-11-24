В Ярославле завели уголовное дело на водителя, сбившего четырёх пешеходов

Полиция Ярославля возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого водитель сбил четырёх человек на пешеходном переходе, среди них были несовершеннолетние. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В настоящий момент решается вопрос о заключении водителя под стражу.

Напомним, ДТП произошло 23 ноября на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. По невыясненным обстоятельствам водитель автомобиля Toyota RAV4 не остановился на красный свет и наехал на пешеходов, которые переходили дорогу.

В УМВД по Ярославской области уточнили, что одну из участниц аварии отпустили лечиться домой, ещё двоих пострадавших прооперировали. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое. Четвёртая пострадавшая находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

Дополнительно сообщается, что водитель автомобиля был трезв.