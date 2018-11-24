Дипломаты посетили в тюрьме россиянина, которого США обвиняют в хакерстве

Мартышев сообщил, что оглашение приговора по его делу запланировано на 19 апреля 2019 года.

Российские дипломаты посетили в тюрьме в Вирджинии гражданина РФ Юрия Мартышева, которого в 2017 году экстрадировали из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве.

— Россиянин содержится на общем режиме. Жалоб на условия содержания и состояние здоровья не имеет. Сообщил, что работает в тюрьме на добровольных началах. Регулярно общается с адвокатом и родственниками по телефону и видеосвязи, — говорится в сообщении Посольства РФ в США.

Напомним, в июле 2017 года власти Латвии экстрадировали Юрия Мартышева в США. Его обвиняли в сговоре с целью электронного мошенничества. Ранее Мартышев частично признал свою вину.