Дипломаты посетили в тюрьме россиянина, которого США обвиняют в хакерстве

Российские дипломаты посетили в тюрьме в Вирджинии гражданина РФ Юрия Мартышева, которого в 2017 году экстрадировали из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве.
— Россиянин содержится на общем режиме. Жалоб на условия содержания и состояние здоровья не имеет. Сообщил, что работает в тюрьме на добровольных началах. Регулярно общается с адвокатом и родственниками по телефону и видеосвязи, — говорится в сообщении Посольства РФ в США.
Напомним, в июле 2017 года власти Латвии экстрадировали Юрия Мартышева в США. Его обвиняли в сговоре с целью электронного мошенничества. Ранее Мартышев частично признал свою вину.
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