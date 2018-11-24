Эквадору нужно $550 миллионов на помощь мигрантам из Венесуэлы

Порядка 550 миллионов долларов необходимо Эквадору для предоставления помощи венесуэльцам, наводнившим страну из-за экономического кризиса на родине. Об этом со ссылкой на замминистра по вопросам миграции Сантьяго Чавеса сообщает агентство Reuters.

— Мы определили среднесрочные и долгосрочные потребности Эквадора примерно в 550 миллионов долларов. Это связано с потребностями в области здравоохранения, образования, размещения и занятости, — приводит агентство слова Чавеса.

По подсчётам властей Эквадора, в 2018 году в страну через границу с Колумбией прибыло порядка 600 тысяч граждан Венесуэлы. Следующей точкой для большинства мигрантов является Перу.