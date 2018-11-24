Полиция безопасности Латвии обыскала и задержала журналиста Юрия Алексеева

Редактор портала imhoclub.lv и инициатор "Конгресса неграждан" Юрий Алексеев был задержан Полицией безопасности Латвии и доставлен на допрос, сообщает на своей странице в Facebook правозащитник Владимир Линдерман. Ранее у редактора издания прошёл обыск.

— Очередной обыск у редактора imhoclub.lv Юрия Алексеева. Это уже, кажется, третий за год. После обыска повезли на допрос в полицию безопасности. Конкретно ломают человека. Держись, Юрий Георгиевич! — написал Линдерман.

После этого правозащитник добавил, что Алексеев задержан на 48 часов, содержаться, вероятнее всего, будет в "Седьмом небе" (в изоляторе в Чиекуркалнсе). По версии Линдермана, Алексееву предъявляют 80-ю статью "Деятельность, направленная против Латвии" и 81-ю "Помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии".

Ранее Алексеева за высказывания других людей на редактируемом им русскоязычном портале imhoclub.lv обвиняли в разжигании межнациональной розни.

Также дома у него прошёл обыск в середине ноября. Следователи обнаружили у Алексеева патроны, на это он заявил, что патроны были подброшены. А фотографии купающихся детей из семейного альбома правоохранительные органы назвали детской порнографией. Журналист был отпущен под подписку о невыезде из страны.