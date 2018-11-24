Учёные сообщили о возвращении спустя 300 лет краснокнижных моржей в Белое море

Атлантические моржи, которые включены в Красную книгу, были замечены в водах в Белого моря. Подобного не наблюдалось уже несколько столетий, сообщает ТАСС.

— Атлантический морж на данный момент всё ещё считается исчезающим. Изначально их численность сократилась, потому что вёлся интенсивный промысел. Например, в Белом море они не появлялись с XVIII века, — цитирует агентство слова сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова Александра Агафонова.

По словам Агафонова, факт возвращения ластоногих в акваторию Белого моря может говорить о том, что их популяция постепенно восстанавливается после потерь.

При этом загрязнение мировых морей и океанов не воздействует прямым образом на численность этих млекопитающих, считает эксперт. По его словам, этот фактор влияет только на количество рыбы.

Он также добавил, что сейчас насчитывается около 200 тысяч особей атлантического моржа. При этом его промысел запрещён. Добывать этих животных могут только представители коренных народов, но в очень ограниченном количестве.