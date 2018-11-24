Глава генштаба Британии увидел в России большую угрозу, чем в ИГИЛ

Глава Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит считает, что Россия представляет большую угрозу для его страны, чем террористические группировки. Об этом генерал заявил в интервью изданию Telegraph.
— Бесспорно, что Россия сегодня представляет намного большую угрозу для нашей национальной безопасности, чем угроза экстремистов, таких как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, — заявил Карлтон-Смит.
По его словам, Россия "приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада". Поэтому генерал призвал союзников Великобритании не забывать об "угрозе РФ" и поддерживать потенциал и единство стран НАТО.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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