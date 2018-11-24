Жительница Тулы стала "студентом года — 2018"

20-летняя студентка из Тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Артёмова стала обладателем национальной премии "Студент года — 2018". Об этом сообщают страницы программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" в соцсетях.

— Я испытываю невероятные эмоции, которые пока не могу описать. Этот конкурс — хорошая возможность проявить себя и показать свои достижения. Спасибо большое организаторам премии и моим родным. Спасибо всем за великолепное шоу. Я достойно буду нести звание "студента года", — цитирует "Студвесна" Анастасию Артёмову.

Благодаря победе в конкурсе студентка специальности "государственное и муниципальное управление" Анастасия Артёмова получит должность помощника руководителя Федерального агентства по делам молодёжи и премию в размере 300 000 рублей.

Ежегодная премия "Студент года" проходит в рамках федерального проекта "Российская студенческая весна", направленного на поддержку талантливой молодёжи. Церемония пятой премии прошла в здании Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма.