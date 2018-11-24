В Китае произошёл взрыв на машиностроительном заводе

По меньшей мере два человека погибли, ещё 24 получили ранения в результате взрыва на машиностроительном заводе в китайской провинции Цзилинь.
Взрыв произошёл в 23:40 23 ноября (18:40 мск) и вызвал пожар. На месте ЧП работают более 150 сотрудников полиции, более 220 пожарных и более 80 медицинских работников. На месте продолжается спасательная операция, поэтому данные о пострадавших уточняются.
Власти исключили версию теракта.
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