В Китае произошёл взрыв на машиностроительном заводе

Читайте также

В Китае произошёл взрыв на машиностроительном заводе

1

Фото © Flickr/ SinoLaZZeR

По меньшей мере два человека погибли, ещё 24 получили ранения в результате взрыва на машиностроительном заводе в китайской провинции Цзилинь.

Взрыв произошёл в 23:40 23 ноября (18:40 мск) и вызвал пожар. На месте ЧП работают более 150 сотрудников полиции, более 220 пожарных и более 80 медицинских работников. На месте продолжается спасательная операция, поэтому данные о пострадавших уточняются.

Власти исключили версию теракта.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×