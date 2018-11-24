Эйфелеву башню закроют из-за протестующих

Визитная карточка Парижа, Эйфелева башня, будет закрыта для посещений в субботу, 24 ноября, из-за ожидающихся массовых акций протеста во французской столице. Об этом сообщается в официальном Twitter достопримечательности.

En raison des manifestations annoncées sur le Champ-de-Mars, je serai fermée au public toute la journée du 24 novembre. ⚠️



Les visiteurs ayant acheté leurs billets en ligne : plus d’informations par mail très rapidement.



▶️ Tenez-vous au courant : https://t.co/5jhY561sRB pic.twitter.com/GJRPMhP7xg — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 23 ноября 2018 г.

— Из-за предстоящих событий на Марсовом поле 24 октября я буду закрыта для публики, — говорится в сообщении.

Закрытие башни связано с неутихающими во Франции акциями протеста против повышения цен на топливо и повышения налогов. Ожидается, что завтра в город приедет около 30 тысяч человек. Ранее в префектуре Парижа сообщили, что безопасность на улицах в субботу будут обеспечивать около 3 тысяч полицейских и жандармов.

Напомним, масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Протестующих прозвали "жёлтыми жилетами" из-за характерной накидки, обязательной для французских водителей.