Все судьи 6.0. Кот устроил танцы на льду из-за вмёрзшей рыбы – видео

Китайское агентство Синьхуа опубликовало видео из города Шеньян, на котором кот выполняет пируэты на льду, пытаясь добраться до замёрзшей рыбы. Пользователи Сети посмеялись над ситуацией, а некоторые философы заметили, что видео хорошо иллюстрирует фразу "мы не всегда получаем то, что хотим".

Bemused cat tries desperately to catch fish stuck in frozen pond pic.twitter.com/JfH4OXbEgk — China Xinhua News (@XHNews) 23 ноября 2018 г.

Ранее Лайф рассказывал о другом котике — из американского штата Мэриленд. Он исполнял элементы фигурного катания на замёрзшем пруду, пытаясь добраться до золотых рыбок.