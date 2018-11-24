Все судьи 6.0. Кот устроил танцы на льду из-за вмёрзшей рыбы – видео

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Все судьи 6.0. Кот устроил танцы на льду из-за вмёрзшей рыбы – видео

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Китайское агентство Синьхуа опубликовало видео из города Шеньян, на котором кот выполняет пируэты на льду, пытаясь добраться до замёрзшей рыбы. Пользователи Сети посмеялись над ситуацией, а некоторые философы заметили, что видео хорошо иллюстрирует фразу "мы не всегда получаем то, что хотим".

Ранее Лайф рассказывал о другом котике — из американского штата Мэриленд. Он исполнял элементы фигурного катания на замёрзшем пруду, пытаясь добраться до золотых рыбок.

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