Самый милый рейтинг страны. Россияне выбрали любимую породу собак

Россияне назвали немецких шпицев самой любимой породой собак. Такую статистику Российской кинологической федерации публикует kp.ru. За 11 месяцев 2018 года на свет появилось свыше 38 тысяч щенков этой породы.

Вторую строчку рейтинга заняли йоркширские терьеры (около 19 тысяч), замыкают тройку чихуахуа (19 тысяч).

В пятёрке оказались немецкие овчарки (10,9 тысячи) и лабрадоры-ретриверы (10 тысяч).

На шестом месте — среднеазиатская овчарка, на седьмом — сибирский хаски, далее идёт джек-рассел-терьер, мопс и замыкает десятку французский бульдог.