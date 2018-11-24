Назван город России, где нужно больше всего денег для счастья. И это не Москва

Респондентам задавали вопрос: "Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?"

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, сколько денег требуется жителям разных городов России для счастья. На первом месте оказался Владивосток — там среднестатистическому горожанину необходимо 208 тысяч рублей в месяц (18,5 МРОТ). В этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные — у жителей Набережных Челнов и Оренбурга, сообщает РИА "Новости".

Москва заняла второе место с 207 тысячами рублей "для счастья" (11 МРОТ). Замыкает тройку Ростов-на-Дону — здесь среднестатистический житель будет счастлив, получая около 203 тысяч рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.

Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тысяч рублей в месяц, или 9,4 МРОТ. Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет 9 МРОТ Кемеровской области, или 136 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные запросы (в рублях)— у жителей Набережных Челнов и Оренбурга— 116 тысяч рублей, или чуть более 10 МРОТ.

В опросе участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населённых пунктов.