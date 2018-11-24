СМИ: Минздрав может передать в МВД данные об алкоголиках и наркоманах за рулём

Российские МВД и Минздрав подготовили законопроект, который позволит выявлять людей с противопоказаниями к вождению. Внести документ в правительство планируют в декабре этого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с разработкой законопроекта.

Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) сотрудник ГИБДД сможет запросить в медицинской базе подтверждение выдачи гражданину медицинского заключения, в котором указано наличие или отсутствие противопоказаний к управлению авто. Или персональные требования для управления автомобилем, например, эксплуатация авто только с полностью ручным управлением или предписание водить только в очках или линзах.

ГИБДД сможет воспользоваться данными и государственных, и частных клиник с января 2019 года. А сам обмен информацией через эту систему начинает работать ещё до того как гражданин получил водительское удостоверение.

Мера является частью плана правительства, направленного на оптимизацию процесса получения водительского удостоверения и сокращение бумажного документооборота. После реализации плана для получения удостоверения нужно будет предоставить только паспорт и заявление, остальные документы ГИБДД получит в электронном формате.

В МВД заявили, что данные, передаваемые от медиков в ГИБДД, не будут раскрывать врачебную тайну и информацию о болезнях человека. Источник агентства сообщает, что в любом случае подобный обмен данными о медицинских заключениях в электронном виде будет возможен только после согласия самого водителя.