Компания Mail.ru в декабре закроет сервис для сравнивания цен на товары

Mail.ru Group известила компании-партнёры о том, что закрывает сервис для сравнения цен "Товары@Mail.Ru". Об этом сообщает агентство РБК.

— Начиная с 23 ноября 2018 года мы приостанавливаем приём заявок на регистрацию новых участников и закрываем приём платежей, — говорится в сообщении компании.

По информации журналистов, в Mail.ru решили закрыть одну из своих старейших площадок из-за общего снижения популярности подобных сервисов и теперь собираются сосредоточиться на более успешных коммерческих проектах. При этом в компании отказались от комментариев.

Отмечается, что, по данным сервиса SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта torg.mail.ru составляет более 2,3 млн посетителей. Для сравнения, у сервиса "Яндекс. Маркет" за месяц эта цифра превышает 129 млн.