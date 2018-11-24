Компания Mail.ru в декабре закроет сервис для сравнивания цен на товары

Mail.ru Group известила компании-партнёры о том, что закрывает сервис для сравнения цен "Товары@Mail.Ru". Об этом сообщает агентство РБК.
— Начиная с 23 ноября 2018 года мы приостанавливаем приём заявок на регистрацию новых участников и закрываем приём платежей, — говорится в сообщении компании.
По информации журналистов, в Mail.ru решили закрыть одну из своих старейших площадок из-за общего снижения популярности подобных сервисов и теперь собираются сосредоточиться на более успешных коммерческих проектах. При этом в компании отказались от комментариев.
Отмечается, что, по данным сервиса SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта torg.mail.ru составляет более 2,3 млн посетителей. Для сравнения, у сервиса "Яндекс. Маркет" за месяц эта цифра превышает 129 млн.
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