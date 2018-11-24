Королевский переезд. Принц Гарри решил съехать от брата в Виндзор

Герцог и герцогиня Суссекские Гарри и Меган решили, что не хотят жить в Кенсингтоне рядом с принцем Уильямом и его семьёй, сообщает The Sun.

Газета отмечает, что братья всегда были необычайно близки, однако сейчас принц Гарри и Меган Маркл захотели жить у Виндзорского замка, вполне вероятно, из-за грядущего пополнения в семье. Для этих целей королева Елизавета II предоставила внуку и его супруге дом с десятью спальнями и детской. Как ожидается, в него пара переедет в 2019 году.

В Кенсингтонском дворце отказались комментировать информацию о переезде.

Напомним, о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца, стало известно 15 октября. Букмекеры уже принимают ставки на имя будущего ребёнка. Бывший лакей принцессы Дианы попросил пару назвать малыша в её честь, если это будет девочка, по крайней мере, девочку хочет родить Маркл. В инстаграм-аккаунте британской королевской семьи уже появились первые фото беременной герцогини.