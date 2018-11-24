На рынке нефти увидели "крест смерти"

На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался "крест смерти" — так эксперты называют особое положение на графике. Как сообщает Bloomberg, это может свидетельствовать о дальнейшем падении цен.

Отмечается, что 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI упал ниже соответствующего показателя за 200 дней, в результате на графике образовалось пересечение, которое известно как "крест смерти".

Напомним, удешевление топлива началось в первой половине октября. С тех пор чёрное золото рухнуло в цене уже почти на треть. А 23 ноября цена на нефть марки Brent прошла психологическую отметку и упала ниже $60 за баррель — до $59,8. А январские фьючерсы на нефть WTI 23 ноября опустились до $50,92 за баррель.