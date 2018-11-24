Трамп попросил Верховный суд запретить служить в армии трансгендерам

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть прошлые решения нижестоящих судов относительно права некоторых трансгендеров на службу в Армии США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, речь идёт как минимум о трёх конкретных делах, по которым ранее суды отказались запрещать трансгендерам служить в вооружённых силах.

Эта ситуация досталась американскому лидеру от предшественника — Барака Обамы. Он 30 июня 2016 года подписал документ, который разрешает служить людям, сменившим пол.

Придя к власти, Дональд Трамп в августе 2017 года подписал меморандум, отменявший решение Обамы, однако суд заблокировал этот документ, и с 1 января 2018 года Армия США начала набор трансгендеров.

В марте 2018 года Дональд Трамп подписал второй по счёту указ, запрещающий поменявшим пол людям службу в армии, кроме случаев с "исключительными обстоятельствами". Основной упор делался на то, что некоторым людям требуется особый медицинский уход, что невозможно в армейских условиях.

Однако судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде увидели в новом документе мало отличий от того, что Трамп подписывал годом ранее, и тоже заблокировали его. Отмены этих решений и хочет добиться американский лидер.

В агентстве уточняют, что администрация американского президента обратилась в Верховный суд США не ради оказания давления на нижестоящие инстанции, а чтобы в Верховном суде успели принять решение раньше истечения срока давности искового заявления.