Министр спорта России и глава Приморья пообещали сдать нормы ГТО

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Министр спорта России и глава Приморья пообещали сдать нормы ГТО

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Павел Колобков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Министр спорта России Павел Колобков и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко пообещали сдать нормы ГТО и отчитаться о результатах, сообщает ТАСС.

— Запишем и передадим вам по факту каждое упражнение, — отметил Кожемяко.

24 ноября министр спорта во Владивостоке примет участие в торжественной церемонии эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Кроме того. вместе с Олегом Кожемяко Павел Колобков посетит стройку спорткомплекса, вручит золотые знаки отличия ГТО, а также проведёт встречу со спортивной общественностью региона.

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