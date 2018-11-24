В США рассказали, сколько продлится расследование "вмешательства России"

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В США рассказали, сколько продлится расследование "вмешательства России"

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Расследование по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году может растянуться ещё на полгода. Так считает председатель Комитета Сената по разведке Ричард Бёрр, пишет Bloomberg.

По его словам, после завершения всех собеседований и сбора информации комитету понадобиться до шести месяцев, чтобы подготовить и рассекретить итоговый доклад. При этом в настоящее время комитет ещё не закончил встречи со свидетелями и агентство призвало не ждать "заметного прогресса в ближайшие месяцы".

Напомним, в начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер должен прекратить расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы 2016 года, поскольку это "очень плохо для Соединённых Штатов".

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