В Раде заявили, что власти унижают украинцев, чтобы получить деньги от МВФ

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук уверен, что правительство унижает страну, требуя транши от Международного валютного фонда, и обманывает своих граждан, убеждая их в необходимости зарубежных финансовых вливаний. Об этом Мосийчук заявил в эфире канала "112 Украина".

— Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они ещё и налоги поднимают — кто будет их платить? — высказался депутат, который ранее на заседании Рады отказался поддержать свёрстанный на 2019 год бюджет.

По словам политика, деньги МВФ Украина тратит, чтобы реструктуризировать предыдущие задолженности.

— То, что они предлагают сейчас, — это просто попрошайничество и унижение страны, — закончил депутат.

Новый госбюджет Украины предусматривает предельный уровень дефицита в размере $3,21 млрд, расходы составляют $39,71 млрд, доходы при этом достигают только $26,64 млрд. Крупнейшей статьёй расходов — $7,57 млрд — стал сектор безопасности и обороны.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее заявлял, что из-за траншей МВФ нынешние украинцы, а также их дети и внуки будут "пахать", чтобы выплатить этот долг.