Каждый день — минус градус. Синоптики рассказали о погоде в конце осени

Конец осени в Москве будет практически бесснежным, и в каждый последующий день температура будет понижаться. Об этом Лайфу рассказал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— Каждый день будет прохладней на один градус, и время от времени будет идти небольшой снег, но не настолько большой, чтобы снежный покров какой-то установился. Речь идёт об одном-двух сантиметрах максимум, да и то не везде, — отметил Синенков.

По его словам, в выходные температура опустится до –2 градусов, а к середине следующей недели, то есть в последние дни осени, в дневные часы будет около –4...–7 градусов, ночью — около –10, без сильных осадков.