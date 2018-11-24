Российские спортсмены будут в Приморье готовиться к Олимпиадам в Токио и Пекине

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что федерации лёгкой атлетики, дзюдо, плавания, бокса и гребли собираются готовиться к Олимпийским играм в Приморском крае. Слова министра, который находится во Владивостоке с рабочим визитом, приводит ТАСС.

— Мы обсуждали с Олегом Николаевичем (Кожемяко, врио губернатора Приморья. — Прим. ред.) вопросы подготовки сборных команд к будущим Олимпийским играм 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине. Хочу сказать, что уже несколько сборных планируют подготовку во Владивостоке, здесь условия подходят. Нужно привести в порядок несколько спортивных объектов. Мы это вместе с регионом и федерациями сделаем, — цитирует агентство министра спорта.

Летние Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио, Зимние — в 2022-м в Пекине.