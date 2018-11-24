Вышинский рассказал, что у него "ровные отношения" с сокамерниками

Рассказывая о своём пребывании в украинском СИЗО, журналист отметил проблемы в медицинской системе этой страны, из-за чего ему самому не могли оказать должную помощь.

Руководитель портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский рассказал, что чувствует себя "более-менее нормально" в украинском СИЗО. При этом журналист признался, что в какой-то момент у него была симптоматика, напоминающая проблемы с сердцем.

— Немела левая рука, отдавала острая боль в области груди, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Вышинского, ему хотели помочь врачи херсонского СИЗО, "но возможностей у них не так много" из-за медицинской реформы, которая сейчас происходит в стране. Причём, как отмечает журналист, речь сейчас идёт не только о низком уровне медобслуживания на Украине, но и о сокращении медперсонала и недостатке медикаментов. Более того, в штате СИЗО на протяжении долгого времени нет терапевта, несмотря на то что в нём находится порядка 400–450 человек.

Вышинский также рассказал, что они у него "ровные отношения" с сокамерниками, которые за решётку попали также впервые.

— Отношения ровные, все прекрасно понимают, почему я здесь очутился. Я один с "политической статьёй", — отметил он, добавив, что условия содержания у него нормальные и "по мерках херсонского СИЗО даже лучше общих".

Сейчас Вышинский много читает и главное, о чём просит близких, — передавать кроме продуктов ещё и книги.

Напомним, главреда РИА "Новости-Украина" задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

Как ранее писал Лайф, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала назначить журналисту независимое медицинское обследование.