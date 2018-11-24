Учёные рассказали о вреде употребления кофе и чая во время беременности

Группа учёных из Ирландии выяснила, что женщины, которые пьют кофе или чай в период беременности, чаще рожают детей с меньшей массой тела. О выводе учёных, согласно которому кофеин ограничивает приток крови к плаценте, что влияет на рост младенцев, сообщает The Daily Mail.

Даже женщины, которые пьют меньше обозначенной "безопасной" дозировки в 200 мг кофеина — около двух кружек растворимого кофе или трёх чашек чая, — более подвержены риску иметь ребенка с небольшим весом или родить преждевременно.

Медики под руководством доктора Лин-Вэй Чена, изучили 941 пару мать — ребёнок, родившуюся в Ирландии. Чай был основным источником кофеина у 48% матерей, кофе — у 38%. Результаты показали, что на каждые дополнительные 100 мг кофеина — около половины чашки кофе, потребляемых ежедневно в течение первого триместра — вес при рождении ребёнка уменьшался на 72 грамма.

— Высокое потребление кофеина может привести к ограничению кровотока в плаценте, что впоследствии может повлиять на рост плода, — заявил доктор Чен.

Издание приводит рекомендацию Всемирной организации здравоохранения которая сообщает, что женщинам не стоит потреблять более 300 мг кофеина в день во время беременности. Американская ассоциация акушеров и гинекологов советует потреблять ещё меньше — до 200 мг.