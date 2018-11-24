Вымогают деньги и запугивают. Туктамышева сообщила, что её Instagram взломали

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась, что её аккаунт в "Инстаграме" взломали неизвестные. Теперь они требуют со спортсменки деньги.

— Я очень зла сейчас... Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает, — написала Туктамышева в "Твиттере".

My Instagram page was hacked! I'm so angry right now. I've wrote to support already but no answer from there. Maybe you know someone who can help me? I want to punish this guy, I won't leave it like this: he asked for money and intimidate me. He's messing with the wrong girl! pic.twitter.com/E1xzuWuJ2K — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 23 ноября 2018 г.

По словам 21-летней фигуристки, на жалобу служба поддержки социальной сети пока не отреагировала. Однако уступать злоумышленникам Туктамышева не собирается.

Напомним, спортсменку называли "вундеркиндом в фигурном катании", поскольку уже в юные годы она выполняла сложнейшие элементы. В 2015 году россиянка стала чемпионкой мира в одиночном катании.