Вымогают деньги и запугивают. Туктамышева сообщила, что её Instagram взломали

Читайте также

Вымогают деньги и запугивают. Туктамышева сообщила, что её Instagram взломали

13

Елизавета Туктамышева. Фото: © Instagram / liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась, что её аккаунт в "Инстаграме" взломали неизвестные. Теперь они требуют со спортсменки деньги.

— Я очень зла сейчас... Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает, — написала Туктамышева в "Твиттере".

По словам 21-летней фигуристки, на жалобу служба поддержки социальной сети пока не отреагировала. Однако уступать злоумышленникам Туктамышева не собирается.

Напомним, спортсменку называли "вундеркиндом в фигурном катании", поскольку уже в юные годы она выполняла сложнейшие элементы. В 2015 году россиянка стала чемпионкой мира в одиночном катании.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×