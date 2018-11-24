Паром врезался в причал в порту Сан-Франциско, сообщает CBS SF Bay Area. Как видно в опубликованном ролике, на причале находилось много людей, однако когда стало ясно, что судно не сбавляет скорость при заходе, они начали разбегаться в разные стороны.
В результате инцидента лёгкие травмы получили два пассажира. Всего же на борту парома, который следовал из Ларкспура, находились 53 пассажира.
Ferry crash @ ferry building @KTVU @kron4news pic.twitter.com/o8JQK1e8yq— Tiffany (@verytiffany) 23 ноября 2018 г.
Отмечается, что инцидент не повлиял на работу паромного терминала. Члены экипажа допрошены, они пройдут освидетельствование на наличие в крови алкоголя и наркотиков.
По предварительным данным, причина инцидента является технической. По факту случившегося начато расследование.
В апреле Лайф писал о том, что круизный лайнер снёс причал в Гондурасе.
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