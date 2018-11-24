По предварительным данным, причина инцидента является технической. Пострадали два пассажира.

Паром врезался в причал в порту Сан-Франциско, сообщает CBS SF Bay Area. Как видно в опубликованном ролике, на причале находилось много людей, однако когда стало ясно, что судно не сбавляет скорость при заходе, они начали разбегаться в разные стороны.

В результате инцидента лёгкие травмы получили два пассажира. Всего же на борту парома, который следовал из Ларкспура, находились 53 пассажира.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу паромного терминала. Члены экипажа допрошены, они пройдут освидетельствование на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

По предварительным данным, причина инцидента является технической. По факту случившегося начато расследование.

В апреле Лайф писал о том, что круизный лайнер снёс причал в Гондурасе.