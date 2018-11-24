В Пакистане задержали координаторов нападения на консульство Китая

Правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в причастности к нападению на консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

По версии следствия, два выходца из Карачи и Шахдадпура могут быть координаторами нападения на дипмиссию. Предположительно, один из них выходил на контакт с террористами незадолго до атаки. Сейчас власти допрашивают задержанных.

Как писал Лайф, 23 ноября трое неизвестных устроили стрельбу рядом с консульством КНР в Карачи. Ответным огнём нападавшие были ликвидированы. При атаке погибли также двое полицейских и двое мирных граждан.