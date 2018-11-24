В Афганистане убили американского военнослужащего

Имя погибшего, а также при каких обстоятельствах это произошло, на данный момент не сообщается.

В Афганистане убили американского военного. Как сообщается в заявлении, которое было размещено на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка", инцидент произошёл сегодня.

— Один военнослужащий США убит сегодня в Афганистане, — говорится в заявлении.

Имя военного, а также при каких обстоятельствах он погиб, на данный момент не сообщается.

С начала 2015 года НАТО организована операция "Решительная поддержка", миссия которой — обучение и оказание помощи правительственным силам Афганистана.

Как писал Лайф, в начале ноября американский военный погиб в результате "инсайдерской атаки" в Афганистане.