В Афганистане убили американского военнослужащего

В Афганистане убили американского военного. Как сообщается в заявлении, которое было размещено на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка", инцидент произошёл сегодня.
— Один военнослужащий США убит сегодня в Афганистане, — говорится в заявлении.
Имя военного, а также при каких обстоятельствах он погиб, на данный момент не сообщается.
С начала 2015 года НАТО организована операция "Решительная поддержка", миссия которой — обучение и оказание помощи правительственным силам Афганистана.
Как писал Лайф, в начале ноября американский военный погиб в результате "инсайдерской атаки" в Афганистане.
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