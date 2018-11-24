В Москве многоэтажный бизнес-центр во время сноса рухнул на дорогу — видео

Здание многоэтажного бизнес-центра "Северянин" в Москве сложилось как карточный домик, накрыв обломками и огромным облаком пыли проезжую часть. Видео произошедшего на улице Красная Сосна инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы.

Высотка подлежала сносу ещё несколько месяцев назад, и строители начали её демонтаж накануне днём. Однако они, видимо, ошиблись в расчётах, и вместо того, чтобы упасть на свободный участок земли за забором, здание обрушилось на проезжую часть.

Информации о пострадавших в результате ЧП нет. Планируется, что на месте рухнувшего бизнес-центра появится жилой комплекс.