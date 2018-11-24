В метрополитене рассказали, как сэкономить время в час пик

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В метрополитене рассказали, как сэкономить время в час пик

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Занятие обеих сторон эскалатора может увеличить пропускную способность этого подземного транспорта на треть.

Сэкономить время в часы пик в метрополитене можно, просто занимая обе стороны эскалатора. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте столичной подземки.

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Стоять по обе стороны эскалатора: можно или нет? В пиковые часы не только можно, но и нужно! #мосметрообъясняет Утренний час пик. Уже начинает собираться очередь на эскалатор. Движется она очень медленно. Пассажиры занимают только правую часть эскалатора. Левая - пустует: считается, что она для тех, кто любит ходить по лестницам или ужасно спешит. Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъём (или спуск) у всех уйдёт меньше времени. Кроме того, количество людей перед эскалатором будет значительно меньше, и значит - и толкаться никто не будет. В Лондоне даже проводили специальное исследование на этот счет и установили, что тактика "занимать обе стороны эскалатора" может увеличить его пропускную способность почти на треть! Пожалуйста, занимайте обе стороны эскалатора в час пик!

Публикация от Московское метро (@mosmetro)

— Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъём (или спуск) у всех уйдёт меньше времени, — сообщают в Московском метрополитене.

Там сослались на исследование британских учёных, которые выяснили, что таким образом пропускная способность метро в час пик может вырасти на треть.

Ранее сообщалось, что в московском метро отремонтировали 350 лестниц с 2013 года.

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