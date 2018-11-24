В метрополитене рассказали, как сэкономить время в час пик

Занятие обеих сторон эскалатора может увеличить пропускную способность этого подземного транспорта на треть.

Сэкономить время в часы пик в метрополитене можно, просто занимая обе стороны эскалатора. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте столичной подземки.

— Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъём (или спуск) у всех уйдёт меньше времени, — сообщают в Московском метрополитене.

Там сослались на исследование британских учёных, которые выяснили, что таким образом пропускная способность метро в час пик может вырасти на треть.

Ранее сообщалось, что в московском метро отремонтировали 350 лестниц с 2013 года.