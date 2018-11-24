Карлос Гон рассчитывал получить $70 млн от Nissan в качестве выходного пособия

Экс-руководитель автоконцерна занижал данные в декларации о доходах начиная с 2010 года.

Бывший президент компании Nissan и генеральный директор Renault Карлос Гон, арестованный на этой неделе, планировал получить от Nissan 8 млрд йен (70 млн долларов). Об этом сообщает портал NHK.

Как отмечается, Гон занижал данные о своих доходах с 2010 по 2017 год. До этого периода он получал в год два миллиарда иен (около 18 миллионов долларов), но после, опасаясь критики за слишком высокую зарплату, он стал указывать только половину этой суммы.

Вторую половину он скрывал, чтобы после выхода на пенсию получить как выходное пособие и по контрактам за консультационные услуги компании. Согласно законодательству Японии, выходное пособие нужно декларировать как только становится известна его сумма.

Сообщается, что размеры зарплаты директоров и главы компании были известны только самому Гону. "Комитета по вознаграждениям", в полномочиях которого было бы определять доходы и выплаты руководству, не существовало.

Как ранее писал Лайф, информация об умышленном сокрытии размера выплат была раскрыта в ходе внутренней проверки.