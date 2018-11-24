В Гидрометцентре предупредили москвичей о морозе, снеге и гололедице

Согласно прогнозу, в российской столице ожидается западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр России сообщил, что 24 ноября в Москве пройдёт небольшой снегопад, а столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Об этом говорится на сайте метеослужбы.

Согласно прогнозу, погода в российской столице будет облачной. Местами на дорогах возможно образование гололедицы. В дневное время суток температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до 0. Ожидается западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее Лайф писал, что в ночь на 24 ноября к Москве приблизится циклон, из-за чего небо над столицей затянут плотные облака. Также синоптики рассказали москвичам о погоде на 25 ноября.