Lada выпустила первый Xray с вариатором

Пока машина предназначена только для испытаний. Ожидается, что такая версия поступит в продажу в следующем году.

АвтоВАЗ приступил к выпуску предсерийной партии автомобилей Lada Xray с новой коробкой передач — вариатором (CVT). Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что этот автомобиль окрашен в фирменный светло-коричневый цвет "Пума" и внешне не отличается от обычной кроссовой версии. В нём установили 1,6-литровый бензиновый мотор HR16 мощностью 114 лошадиных сил.

Пилотная версия предназначена для валидационных испытаний. Сколько выпустили автомобилей из первой серии, пока не сообщается. Ожидается, что в продажу автомобили Lada XRay с японским вариатором Jatco JF015E поступят в следующем году.

Напомним, Lada вошла в рейтинг самых продаваемых брендов мира.