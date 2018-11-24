Обойдётся в семь олимпиад в Сочи. Охлаждение Земли аэрозолями признали затратным

Экологи подсчитали, что только разработка летательного аппарата, способного доставлять сульфаты в стратосферу, может стоить более $2 млрд.

Учёные Гарвардского университета пришли к выводу, что впрыскивание аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением с нынешним уровнем развития техники является слишком затратным. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Экологи проанализировали возможные методы доставки сульфатных аэрозолей в нижнюю часть стратосферы — на высоту около 20 километров. Согласно гипотетическому сценарию, такой проект может быть запущен через 15 лет при создании специальных летательных аппаратов. Разработка подходящей машины может стоить более $2 млрд.

При этом учёные признают и отрицательные стороны распыления сульфатов в стратосферу. По их оценке, охлаждение Земли с помощью аэрозолей может негативно сказаться на климате. Кроме того, только за первые 15 лет борьба с потеплением обойдётся населению в $2,5 млрд ежегодно, а за 15 лет превысит семь Олимпиад в Сочи ($5 млрд).