В США назвали причину лесных пожаров и ураганов

В федеральном отчёте страны указано, что на природные катаклизмы влияет глобальное потепление.

Рост числа лесных пожаров и ураганов в США стал последствием изменений климата, об этом говорится в совместном докладе правительственных агентств.

Согласно отчёту, с 1901 по 2016 год средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса и температурные изменения связаны прежде всего с деятельностью человека, результатом которой являются выбросы парниковых газов.

Издание The Hill предположило, что Правительство США намеренно опубликовало доклад в "чёрную пятницу", когда большинство людей заняты покупками. Таким образом, неутешительные выводы могут остаться без широкого внимания со стороны общественности.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии унесли уже более 20 жизней. Практически полностью огнём уничтожен город Парадайс, где сгорели тысячи жилых домов. Ранее сообщалось, что за это время в штате пропало без вести более тысячи человек.