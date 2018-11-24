Из-за аварии в Курске без горячей воды и тепла остались 18,5 тысячи человек

Сейчас проводятся восстановительные работы. Планируется их завершить сегодня к двум часам дня.

При повреждении трубопровода в Курске около 18,5 тысячи человек, а также девять социально значимых объектов остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщает Минэнерго.

Авария произошла 23 ноября в 14:46 мск на Курской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Северо-Западного района. Повреждённый участок трубопровода отключили только в 23:30 мск, в результате чего жители 72 многоквартирных домов остались без теплоснабжения и горячей воды.

Сейчас аварийно-восстановительные работы проводят 26 человек. Привлечено семь единиц спецтехники. Планируется, что работы завершат сегодня к 14:00.

Ранее под Саратовом произошла авария на трубопроводе, где без отопления осталось семь тысяч человек.