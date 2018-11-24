"Любимая, спасибо!" У Сергея Безрукова родился сын

Народный артист России Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон стали родителями во второй раз. О рождении сына 45-летний актёр театра и кино рассказал поклонникам в "Инстаграме".

— Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо! — написал Безруков под опубликованным фото из больничной палаты. Имя новорождённого он не назвал.

Напомним, у звёздной четы уже есть двухлетняя дочь, а в июне этого года стало известно, что Безруков и Матисон ждут второго ребёнка. Свадьба народного артиста РФ и режиссёра состоялась в 2016 году. Для Безрукова это второй брак. Незадолго до женитьбы на Матисон он развёлся с актрисой Ириной Безруковой после 15 лет совместной жизни.