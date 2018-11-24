В Ростове-на-Дону задержали предполагаемого серийного убийцу

На мужчину было заведено уголовное дело, правоохранительные органы разыскивали его в течение месяца.

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 37-летнего жителя, подозреваемого в убийстве девушки в октябре 2018 года и в двух убийствах, совершённых 18 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

— Он причастен к убийству не только Маргариты Кузьминовой (убита в октябре 2018 года. — Прим. ред.), но и к убийствам двух молодых девушек, совершённым в 2000 и 2001 годах, — говорится в сообщении.

На подозреваемого было заведено уголовное дело. Отмечается, что полицейские разыскивали его в течение месяца.

Как ранее писал Лайф, Новосибирский областной суд приговорил пожизненно "сибирского Чикатило", убившего 19 женщин.