Из английского поместья похитили драгоценную историческую реликвию

Похитители попытались скрыть кражу, заменив бесценные украшения на подделки, но подлог был раскрыт.

Историческое поместье Уэльбек в Великобритании обчистили воры. Злоумышленники украли драгоценное украшение, имеющее статус национального достояния, — так называемую Портлендскую тиару. Об этом пишет Mirror.

— Созданное Луи-Франсуа Картье в 1902 году, это произведение искусства, для которого были использованы фамильные бриллианты герцогов Портлендских, считалось выдающимся образцом ювелирного дизайна, — сказал куратор ювелирной коллекции лондонского музея Виктории и Альберта Ричард Эджкумбе.

Кроме бриллиантовой тиары Cartier бесследно исчезла брошь с бриллиантами. До 1920-х годов она украшала верх тиары. Похитители попытались скрыть кражу, заменив украшения на подделки, но подлог был раскрыт.

По данным Скотленд-Ярда, воры подъехали к поместью на серебристом автомобиле Audi S5. Забрав ювелирный шедевр, они скрылись, а через некоторое время подожгли автомобиль и бросили на дороге.