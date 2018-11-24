Совбез ООН дал Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Лидеры двух Корей решили объединить железные дороги и запланировали начало работ на конец ноября.

Совет Безопасности ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап.

Теперь Южная Корея может доставлять на территорию КНДР топливо и другие материалы для соединения железных дорог двух Корей. Накануне это решение одобрил комитет Совета Безопасности. На данный момент железнодорожного сообщения между Северной и Южной Кореей нет.

Весной этого года лидер КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин решили объединить железные дороги и запланировали начало работ на конец ноября. Проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию. Напомним, Южная Корея и КНДР начали ликвидировать посты вдоль границы.