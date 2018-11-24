В Белоруссии запретили анонимные комментарии в Интернете

Интернет-ресурсы по собственному желанию смогут собирать персональные данные пользователей.

В Белоруссии с 1 декабря 2018 года вступит в силу закон, согласно которому администраторы будут требовать номер телефона при попытке оставить комментарий к новостям на сайтах. Об этом сообщает портал TUT.BY.

— Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание своё на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придёт специальный код, — сообщил Карлюкевич.

Согласно нововведениям, интернет-ресурсы смогут запрашивать у пользователей фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, а также адрес электронной почты и информацию о времени публикации, идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Как ранее писал Лайф, пользователи Reddit выяснили, что Facebook прослушивает пользователей смартфонов.