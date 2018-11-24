В УПЦ МП заявили о праве занимать монастыри, несмотря на решение Минюста Украины

По словам представителя Церкви, действия украинских властей могут быть обжалованы в суде.

В Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что решение Минюста этой страны отменить перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры не лишает УПЦ МП права пользования монастырями. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

— Решение Минюста [...] не отменяет договор о пользовании с 2003 года, — отметил он. — В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.

В связи с этим, как отметил Бахов, отмена такой госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры. В то же время он добавил, что решение министерства может быть обжаловано.

Храмовый комплекс Почаевской лавры является вторым по площади в стране. Как писал Лайф, ранее Минюст Украины отменил передачу сооружений в пользование УПЦ МП.