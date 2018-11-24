Назвал петухом и оскорбил спутницу. Адвокат заявила, что Кокорина спровоцировали

Адвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО по делу о побоях и хулиганстве, в очередной раз попыталась оправдать своего подзащитного. Татьяна Стукалова утверждает, что участники конфликта оскорбили футболиста и его спутницу.

Это заявление она после посещения братьев Кокориных в СИЗО. По словам Стукаловой, зачинщиком драки возле гостиницы "Пекин" был водитель телеведущей Виталий Соловчук, что якобы видно по записям происшествия. Адвокат не стала раскрывать все причины конфликта, но намекнула на них.

— Если бы вашу спутницу публично назвали "шлюха", а вас тут же "петухом" в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, ..., что бы вы сделали? — написала Стукалова.

Она заверила, что главу департамента Минпромторга Дениса Пака также никто не бил стулом по руке, "вопреки представлениям о хулиганстве".